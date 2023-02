Macron annonce la réduction de la présence militaire française en Afrique

Le président français Emmanuel Macron a prononcé un discours le 27 février 2023 concernant l'avenir de la stratégie française en Afrique.



A cet effet, il a annoncé que la réorganisation se traduira par une africanisation des grandes bases françaises et une réduction du nombre de militaires français. Les bases principales ne seront pas fermées, mais elles seront réaménagées et deviendront des académies et des bases conjointes.



Le rôle de la France ne sera pas de régler tous les problèmes politiques en Afrique, mais d'apporter une réponse crédible. Le président a également souligné que si les gouvernements africains ne jouent pas leur rôle, transfèrent tout à la France et laissent penser que la France est à la base de tout, cela crée une forme de malentendu.



Concernant la monnaie régionale, le président a déclaré qu'il était disposé à faire des avancées, mais que l'initiative devait venir des acteurs de la région et que cela était à la main des États et des autorités monétaires.