Macron appelle à une Francophonie innovante et protectrice face aux défis du XXIe siècle

Le sommet a également été l'occasion pour Macron d'annoncer des initiatives en matière de propriété intellectuelle, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, visant à lancer une alliance francophone dans ce domaine. Il a également rendu hommage aux enseignants et formateurs qui transmettent la langue française dans le monde entier, soulignant l'importance d'un enseignement de qualité pour maintenir la langue vivante et dynamique.



Le président français a enfin souligné que la Francophonie doit être un espace d'influence diplomatique, permettant de répondre ensemble aux défis du XXIe siècle, notamment la transformation numérique et la lutte contre la désinformation et les discours de haine en ligne.



Ce sommet s'inscrit dans un effort de renouveler l'engagement envers la langue française, en mettant l'accent sur la formation, la diplomatie culturelle, et l'innovation technologique pour dynamiser la Francophonie dans un monde en constante évolution.