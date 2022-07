Macron : "la Russie a complété son offre diplomatique par l'intervention de Wagner"

Interrogé par la presse, le chef de l'État camerounais est revenu sur la récente signature d'un accord de coopération avec la Russie. Pour Paul Biya, il s'agit ni plus ni moins que d'un renouvellement de l'accord préexistant arrivé à expiration.



"S'agissant des relations avec la Russie, elles sont anciennes et nous avons signé avec ce pays un accord de coopération qui était arrivé à expiration. Nous l'avons renouvelé et il est signé. (...) Il s'agissait seulement de renouveler l'accord préexistant. Tout cela est normal. Les gens sont évidemment préoccupés par la guerre d'Ukraine. Nous n'avons pas abordé ce problème et il n'était pas question pour nous de l'arborer. C'était un acte de pure gestion d'une relation bilatérale", a affirmé Paul Biya.



De son côté, le dirigeant français Emmanuel Macron a distingué deux présences russes en Afrique : "une diplomatie russe depuis des décennies. (...) Nous serions naïf de ne pas nommer ce qui s'est développé ces dernières années : une présence hybride de la Russie sur le continent africain qui passe par le développement de la propagande (médias télévisés qui diffusent des fausses informations). (....)".



"La Russie a complété son offre diplomatique par l'intervention des milices Wagner. Ce ne sont pas des coopérations classiques. C'est la Russie qui décide de venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis qui ont du mal à s'assumer soit à des juntes illégitimes", a estimé Emmanuel Macron.