Madagascar devient le 22e État membre de l'Africa Finance Corporation

TANANARIVE, Madagascar - Africa Finance Corporation (« AFC » ou « le Groupe »), le principal fournisseur de solutions d'infrastructure en Afrique, annonce que la République de Madagascar (« Madagascar » ou « le pays ») est devenue le vingt-deuxième (22e) État membre du Groupe (lequel est aussi appelé Société financière africaine).



La République de Madagascar a entretenu une croissance économique positive au cours des cinq dernières années, la croissance du PIB ayant dépassé celle de plusieurs autres économies de la région, grâce à la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie de développement économique et social. Cette croissance continue se doit principalement au secteur tertiaire, les résultats du secteur des exportations ayant entraîné un excédent commercial de + 0,8 pour cent du PIB, un chiffre bien supérieur à la moyenne africaine qui est de -12,97 pour cent de déficit.



La stratégie de Madagascar, lancée sous l'impulsion du Plan national de développement, s'articule autour de l'encouragement d'une croissance inclusive et d'un développement durable, en particulier dans les communautés rurales où une grande partie de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. La stratégie de développement économique et social du pays met l'accent sur le développement et la remise en état des principales infrastructures régionales, en s'attelant aux transports, à la logistique et à l'énergie, dans le but d'atteindre son objectif de développement durable.



Suite à l'adhésion finalisée de Madagascar à l'AFC, le 27 août 2019, le Groupe va entamer des pourparlers avec les autorités publiques et privées afin de déterminer comment l'AFC peut soutenir au mieux sa croissance future et le développement de l'économie malgache.



Samaila Zubairu, président-directeur général de l'AFC, a commenté au sujet de l'annonce : « J'ai le plaisir d'accueillir Madagascar à titre de 22e État membre de l'AFC. Au cours des dix dernières années, Madagascar a entrepris des réformes qui prouvent son engagement en faveur d'une croissance durable grâce aux développements essentiels réalisés dans son secteur tertiaire.



« Le formidable potentiel de croissance du pays offre de très nombreuses possibilités à l'AFC. Tandis que Madagascar cherche à remettre en état les infrastructures régionales clés, nous comptons bien aider à construire un écosystème économique qui favorisera l'intégration et la croissance. Nous avons hâte de travailler avec le peuple malgache pour contribuer à assurer un avenir solide à ce pays. »



Richard Randriamandrato, ministre malgache de l'Économie et des Finances, s'est lui aussi exprimé sur cette annonce : « En tant que pays, nous nous engageons à réduire la pauvreté à Madagascar, où le développement des infrastructures joue un rôle à part entière. Nous considérons l'AFC comme un fournisseur de solutions primordial pour atteindre nos objectifs de développement et nous avons hâte de travailler en étroite collaboration dans les années à venir ».