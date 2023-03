Madagascar : visite d’une équipe de la BAD pour renforcer le partenariat avec la Grande île

Une mission de dialogue de haut niveau du Groupe de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org) se rend à Madagascar, du 13 au 17 mars 2023. Objectif : échanger avec le gouvernement, les partenaires au développement du pays et le secteur privé sur les questions stratégiques de développement économique et le renforcement de la collaboration avec la Grande île. D‘autant que Madagascar a connu, ces dernières années, plusieurs crises exogènes – pandémie de Covid-19, sécheresse, cyclones et effets de la guerre russo-ukrainienne.



La directrice générale du Groupe de la Banque pour la région Afrique australe, Leïla Mokaddem, conduira la délégation. Plusieurs rencontres sont au programme, avec la ministre malgache de l’Économie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison et d’autres membres du gouvernement dont le périmètre d’action profite du soutien de la banque.



Les projets de développement financés ou cofinancés par le Groupe de la Banque à Madagascar seront au cœur des échanges. Une attention particulière sera accordée à la mise en œuvre du compact pour la souveraineté alimentaire suite au sommet Dakar 2, aux projets de résilience et de sécurité alimentaire et de soutien à la gestion des catastrophes naturelles qui frappent le pays. En 2022, pour aider la Grande île à faire face aux effets combinés de changements climatiques et de la guerre de la Russie en Ukraine, la banque avait débloqué un financement d’environ 20,2 millions de dollars américains, pour renforcer la sécurité alimentaire du pays, et a approuvé également en décembre 2022, un financement additionnel du programme de financement de la gestion des risques de catastrophes (ADRiFi) à Madagascar pour un montant pour un montant équivalent de 19,2 millions de dollars.



Outre les rencontres avec les autorités et des partenaires au développement, la délégation doit également s’entretenir avec les représentants du secteur privé et visiter différents projets mis en œuvre dans le pays.



Le 1er mars 2023, le portefeuille actif du Groupe de la Banque africaine de développement à Madagascar comptait 21 opérations, pour un montant total de 646 millions de dollars. Les interventions de la banque dans le pays s’inscrivent dans le cadre du Document de stratégie pays (DSP 2022-2026), qui repose sur deux priorités : le développement des infrastructures d’énergie et de transports pour soutenir la croissance inclusive ; et le soutien à la transformation de l’agriculture et au développement de l’industrie manufacturière.