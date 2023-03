Mahamat Deby : « dans le Tchad de demain, personne ne doit être supérieur à la loi »

L'ordre des avocats du Tchad célèbre ses 25 ans d'existence ce mercredi 15 mars 2023. La cérémonie a lieu à l'hôtel Radisson Blu en présence du président de Transition, Mahamat Idriss Deby Itno, et du Premier ministre, Saleh Kebzabo.



Au cours de cet événement, le président de Transition a prononcé un discours important sur l'avenir de la justice dans le pays.



« Dans le Tchad de demain que nous voulons, personne ne doit être supérieur à la loi, y compris le président de la République. Dans notre prochaine constitution, le président de la République ne doit plus être le président du conseil supérieur de la magistrature », a-t-il déclaré.



Cette déclaration est significative pour un pays qui a souvent été critiqué pour ses violations des droits de l'homme et son manque de respect pour l'État de droit. En Tchad, le président de la République est actuellement le président du conseil supérieur de la magistrature, qui est chargé de nommer et de superviser les juges.



Cette situation a été largement critiquée pour son manque d'indépendance judiciaire. La proposition de Mahamat Idriss Deby Itno est donc un pas important vers l'indépendance de la justice dans le pays.



En mettant fin à la pratique selon laquelle le président de la République est également le président du conseil supérieur de la magistrature, le Tchad peut garantir que le pouvoir judiciaire est indépendant et que les juges sont nommés sur la base de leur mérite plutôt que de leur allégeance politique.



L'ordre des avocats du Tchad a également joué un rôle important dans la promotion de l'État de droit dans le pays. Au cours de ses 25 années d'existence, il a travaillé pour garantir l'accès à la justice pour tous les citoyens, la promotion des droits de l'homme et l'amélioration du système judiciaire.



La célébration de cet anniversaire est donc une occasion pour les avocats du Tchad de reconnaitre leur travail acharné et leur engagement envers la justice et l'État de droit.



C'est également une occasion de réfléchir sur l'avenir et de travailler ensemble pour garantir que le Tchad devienne un pays où la justice est accessible à tous, et où personne n'est au-dessus de la loi.