Mahamat Idriss Deby est arrivé en Mauritanie pour une visite de travail de deux jours

Il a été accueilli à l'aéroport par le président Mauritanien Mohamed Ould Cheikh El-Ghazwany, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil constitutionnel, des membres du gouvernement, membres du cabinet de la Présidence, officiers, le gouverneur de Nouakchott et l'ambassadeur du Tchad en Mauritanie.



Après avoir écouté les hymnes nationaux tchadiens et mauritaniens et passé en revue les corps militaires, le président tchadien a salué les membres du gouvernement, les hauts dignitaires du pays, les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales accréditées à Nouakchott.



La délégation tchadienne est composée notamment du chef de la diplomatie Cherif Mahamat Zene, du ministre en charge de la défense, Daoud Yaya Brahim et du ministre de l'Économie, Issa Doubragne.