Mahamat Idriss Deby porté à la tête de la CBLT

À l'issue du 16ème sommet des Chefs d'État et de Gouvernement qui s'est déroulé, ce mardi 29 novembre 2022 à Abuja, le Président de Transition, Chef de l'État, le Général Mahamat Idriss Deby Itno est élu Président de la Commission du Bassin du Lac Tchad.



« C’est avec un grand plaisir que j’ai participé ce matin à Abuja, aux travaux du 16ème Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement des pays membres de la Commission du Bassin du Lac Tchad, (CBLT). Une session consacrée aux multiples enjeux et défis environnementaux, sécuritaires, économiques et de développement auxquels les pays membres font face et à l’issue de laquelle, le Nigeria a passé au Tchad la présidence de la CBLT pour un nouveau mandat », a réagi le général Mahamat Idriss Deby Itno.