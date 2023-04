Mahamat Idriss Deby rend hommage à son père et aux martyrs du Tchad

Le président Mahamat Idriss Deby Itno a souligné le patriotisme et la bravoure de son prédécesseur, qui doivent guider l'action du pays et être inscrits dans le marbre pour l'éternité. En ce mois béni, il a prié pour que Dieu fasse miséricorde au Maréchal et lui accorde le repos éternel dans son plus élevé paradis.



Le président a également exprimé ses pensées les plus pieuses pour tous les martyrs du Tchad, connus ou anonymes, dont le sacrifice permet que le pays vive aujourd'hui dans l'unité et la paix.



Le Maréchal Idriss Deby Itno est mort le 18 ou le 19 avril 2021 lors d'un affrontement avec les rebelles dans le nord du pays. Son décès a plongé le Tchad dans une période de transition politique, qui a vu son fils Mahamat Idriss Deby Itno prendre la présidence par intérim.



Malgré les défis auxquels le pays est confronté, le président Deby Itno a affirmé son engagement envers la paix et l'unité du Tchad. En honorant la mémoire du Maréchal Idriss Deby Itno et des autres martyrs du pays, il a réaffirmé la détermination du Tchad à surmonter toutes les épreuves.