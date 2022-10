Mahamat Nour Ibedou : "il y va de la responsabilité de tout le monde. Nous avons pêché, nous tous"

Le président de la Commission nationale des droits de l'Homme (CNDH), Mahamat Nour Ahmed Ibedou, a annoncé que son institution diligentera elle-même une enquête en vue de situer les responsabilités, en plus de l'enquête judiciaire.



La CNDH estime qu'au sortir du dialogue national, sensé réconcilier les tchadiens et opérer une refondation du pays, les auteurs de ces massacres doivent être sévèrement punis afin que cela serve d'exemple pour la suite de la conduite de la transition.



La CNDH évoque des tirs à balles réelles provenant des forces de l'ordre et principalement de civils à bord de véhicules aux vitres fumées, sans plaques d'immatriculation. Elle affirme également que des jeunes sont traqués dans leurs maisons et sont pour la plupart des innocents.