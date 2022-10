Mahamat Saleh Annadif prend les rênes de la diplomatie tchadienne

Il apporte avec lui une vaste expérience nationale et internationale, après avoir pris part à plusieurs processus de paix en Afrique, y compris au Niger, en République centrafricaine et au Soudan.



Le 26 mars 2021, le secrétaire général de l'ONU a annoncé la nomination de M. Annadif Khatir Mahamat Saleh comme Représentant spécial chargé du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS). Mahamat Saleh a succédé à M. Mohamed Ibn Chambas, du Ghana.



Avant cette nomination à l'UNOWAS, Mahamat Saleh Annadif a été, depuis 2015, Représentant spécial du Secrétaire général au Mali et Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation dans ce pays (MINUSMA).



De 2012 à 2014, il était Représentant spécial de l’Union africaine et Chef de la Mission de l’Union africaine en Somalie. Il a aussi été, entre 1997 et 2003, Ministre des affaires étrangères du Tchad, puis de 2004 à 2006, Chef de cabinet du Président, et de 2010 à 2012, Secrétaire général à la présidence. Mahamat Saleh Annadif a aussi été Représentant permanent de la Commission de l’Union africaine auprès de l’Union européenne, de 2006 à 2010.



Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en télécommunications de l’École polytechnique de Madagascar et parle couramment l’anglais, l’arabe et le français.