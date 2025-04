Mahamat-Saleh Haroun rend hommage à sa grand-mère, une héroïne tchadienne, dans son livre "Ma grand-mère était un homme"

L'association Cultures sans frontières a organisé le jeudi 03 avril 2025 à la Bibliothèque nationale, une cérémonie de dédicace du livre de Mahamat-Saleh Haroun, intitulé "Ma grand-mère était un homme". Cet événement a été l'occasion pour l'auteur de partager son hommage poignant à une figure marquante de sa vie : sa grand-mère, Kaltouma.

Un Récit Personnel et Évocateur

Dans ce livre, Mahamat-Saleh Haroun raconte l’histoire unique et profondément marquante de Kaltouma, qui a joué un rôle fondamental dans sa vie. Il évoque notamment l'importance de la dignité et du respect de chaque individu, une leçon que sa grand-mère lui a transmise tout au long de sa vie.

L’auteur déclare : "J'ai voulu rendre hommage à ma grand-mère, qui était pour moi, une héroïne. Elle m'a affranchie." Kaltouma, qui n’a connu qu’un seul homme dans sa vie, son époux, est dépeinte par Haroun comme un exemple de force pour les jeunes femmes d’aujourd'hui.

Une Figure de Rébellion et de Force

Mahamat-Saleh Haroun souligne que sa grand-mère a été, selon lui, la première féministe du Tchad. "Kaltouma a disparu pendant vingt ans," explique-t-il. Née dans un village sous domination française, sa vie prend un tournant décisif lorsque son mari, enrôlé dans les forces françaises pendant la Seconde Guerre mondiale, revient en 1945 avec l'intention de prendre une seconde épouse. En réaction à cette annonce, Kaltouma s’enfuit à cheval dans le désert, laissant derrière elle son fils unique, qui passera des années à lui écrire des lettres jamais envoyées.

Un Témoignage de l'Histoire du Tchad

À travers le destin de sa grand-mère, Haroun tisse un récit qui se veut à la fois personnel et représentatif d’une histoire plus vaste – celle du Tchad et de ses liens complexes avec la France. "C'est très important," affirme-t-il, "de montrer que dans notre pays, il existe des héros dans nos histoires." L'ouvrage est décrit comme un véritable roman d'aventure, mêlant des thèmes de résistance, d'identité et de féminisme sur une terre marquée par des siècles de conflits.

Un Auteur Primé Mahamat-Saleh Haroun, né en 1961 à Abéché, est non seulement écrivain, mais aussi réalisateur, ayant été ministre de la Culture au Tchad de 2017 à 2018. Ses films ont remporté plusieurs prix à la Mostra de Venise et il a reçu le prix du jury au festival de Cannes pour "Un homme qui crie." En plus de "Ma grand-mère était un homme," il a publié plusieurs œuvres, dont "Djibril ou Les ombres portées" et "Les Culs-Reptiles," ce dernier ayant remporté le prix Jean-Cormier en 2023.