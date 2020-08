Mahmoud Ali Seid : "Les exilés Tchadiens sont atteints du syndrome de Stockholm"

"Les exilés Tchadiens sont atteints du syndrome de Stockholm, c'est pour quoi ils ne savent pas où aller. Ils ont préféré aller rester sous le maître parce qu'ils sont mentalement colonisés", a déclaré vendredi le président de la Coalition des associations de la société civile pour l'action citoyenne (CASAC), Mahmoud Ali Seid, lors d'une conférence de presse.



"Certains râlent comme des bêtes farouches toute la journée, c’est grâce à l’avènement de la démocratie instaurée par le président Idriss Déby Itno. La responsabilité historique du président Idriss Deby est méritoire parce qu’il est le seul à dire non à la dictature", selon Mahmoud Ali Seid.



"Le pays a connu à une transformation infrastructurelle extraordinaire en un laps de temps dans le domaine hospitalier, hôtelier. Idriss Deby a donné contre vent et marée la démocratie et la liberté au peuple tchadien. Idriss Deby nourrit une passion inouïe du peuple tchadien", affirme le président de la CASAC.



Détails à suivre.