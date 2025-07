Malabo : La société civile africaine se mobilise pour la justice réparatrice

Vers un Fonds mondial pour les réparations ?

Les contributions des anciennes puissances coloniales.

Une taxe sur les superprofits des entreprises ayant bénéficié de l’exploitation coloniale.

Des prélèvements climatiques sur les pollueurs du Nord global.

L'apport intellectuel et les perspectives institutionnelles

Dr. Catherine Brooks (PNUD/AFSA) a insisté sur les opportunités des transitions post-conflit pour redéfinir les contrats sociaux.

Amb. Amr Aljowaily (CIDO-UA) a rappelé le mandat de l'UA en faveur de la justice réparatrice et le partenariat avec la CARICOM.

(CIDO-UA) a rappelé le mandat de l’UA en faveur de la justice réparatrice et le partenariat avec la CARICOM. Makmid Kamara (Reform Initiatives) a plaidé pour une éducation réparatrice : « La justice réparatrice n’est pas une charité, mais un droit. Nous devons reconnecter le continent à sa diaspora et restituer les terres spoliées. »

Le Comité Économique et Social Européen (CESE) réaffirme son partenariat

Les participants ont évoqué la création d’unonds mondial des réparations, qui serait financé par :Kwesi Pratt Jr., membre du Front progressiste panafricain et directeur de Pan African Television, a présenté son ouvrage « Histoire, lutte, politique et droit à réparation », publié en juin 2025. Il a souligné que « Aucune somme ne peut compenser les millions de vies perdues dans la traite transatlantique. Les réparations concernent la restauration de notre monde. »Plusieurs intervenants ont partagé leurs perspectives :Le Président du Comité Économique et Social Européen (CESE), Oliver Röpke, a mené une mission de haut niveau à Malabo, réaffirmant le partenariat stratégique du CESE avec l'ECOSOCC de l'Union africaine. Sa présence a souligné l'importance du rôle de la société civile dans la consolidation de la paix, le renouveau démocratique et la justice réparatrice en Afrique et dans le Sud global.Oliver Röpke a participé au Dialogue interrégional sur la consolidation de la paix et au Forum des citoyens de l'ECOSOCC 2025, qui avait pour thème « Réimaginer la démocratie et faire progresser la justice réparatrice : un nouveau contrat social ». Il a souligné la nécessité de placer la société civile au centre de la gouvernance mondiale et de la réforme démocratique : « Il n'y a pas de démocratie sans justice. Et pas de justice sans la société civile au centre. À Malabo, nous ne parlons pas seulement d'un nouveau contrat social. Nous l'exigeons. »Les conclusions de ce Forum des citoyens alimenteront le volet de la société civile du prochain Sommet UA-UE à Luanda en novembre. Le CESE travaillera avec l'ECOSOCC pour s'assurer que les recommandations de la société civile africaine sont prises en compte dans ce processus.Ce forum marque une étape cruciale vers une Afrique réparée, où la société civile joue un rôle central dans la quête de justice historique.