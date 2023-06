Malaisie : TotalEnergies s’associe à Petronas et Mitsui pour créer un pôle de stockage de CO2

Cet accord a été signé par Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies, Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Président-Directeur général du groupe Petronas, et Toru Matsui, Directeur général de Mitsui & Co., à l’occasion de la journée inaugurale de la convention Energy Asia à Kuala Lumpur.



En Asie, où des pays comme la Corée du Sud et le Japon se sont engagés à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, le développement d’une filière CCS (Carbon Capture and Storage) ciblant les émissions des secteurs industriels les plus difficiles à décarboner va nécessiter un cadre réglementaire clair et des investissements massifs. Avec cet accord, les partenaires étudieront plusieurs sites potentiels de stockage, détermineront les moyens techniques à mettre en œuvre pour acheminer le CO2 des zones industrielles de la région et développeront le cadre économique le plus adapté au déploiement d’un service commercial de stockage de carbone en Malaisie.



« TotalEnergies se réjouit de s’associer à Petronas et Mitsui dans le stockage de CO2 en Malaisie et ainsi soutenir la décarbonation de l’Asie. Ce partenariat bénéficiera de notre solide expertise dans le CCS en Europe où un premier projet intégré démarrera dès l’an prochain en Norvège. Avec d’autres projets, il contribuera à atteindre notre objectif de 10 millions de tonnes par an de capacité de stockage de CO2 d’ici à 2030 », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies.



« Petronas est fière de collaborer avec TotalEnergies et Mitsui, des partenaires engagés pour développer des solutions de CCS nécessaires à un avenir moins carboné. Ce partenariat stratégique illustre l’engagement de Petronas à faire de la Malaisie un hub régional de CCS afin de saisir les opportunités liées à la transition énergétique, tout en mettant l'accent sur la réduction de l'empreinte carbone de ses activités pour continuer à répondre aux besoins énergétiques d’aujourd’hui », a déclaré Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, président et directeur général du groupe Petronas.



« Le CCS repose sur des technologies existantes et est considéré comme une solution abordable pour décarboner les émetteurs pour lesquels c’est le plus difficile. Mitsui tirera parti de son expertise dans l’amont pétrolier et gazier et de son réseau d'affaire étoffé pour travailler conjointement avec Petronas et TotalEnergies à l'élaboration d'un projet de chaîne de valeur CCS en Malaisie. En développant les activités de CCS à l'échelle mondiale, Mitsui contribuera à la création d'une société plus respectueuse de l'environnement », a déclaré Toru Matsui, Directeur général de Mitsui & Co.