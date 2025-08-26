Alwihda Info
AFRIQUE

Mali : 112.000 FCFA la tonne du ciment local et 117.000 FCFA pour l’importé


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Août 2025



Face à la flambée des prix du ciment, produit indispensable à la vie quotidienne et au développement des infrastructures, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a mené depuis plusieurs mois une série d’échanges avec l’ensemble des acteurs de la filière.

Ces concertations ont abouti, lors d’une ultime rencontre ce 25 Aout 2025 au ministère de l’Industrie et du Commerce, en présence des parties prenantes de la filière et élargie au ministère des Transports et des Infrastructures, à la fixation des prix plafonds suivants : 112.000 FCFA pour la tonne de ciment local et 117.000 FCFA pour le ciment importé.

À ses côtés, Mme Dembele Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures, a réaffirmé l’engagement de son département à ne ménager aucun effort pour assurer un suivi efficace quant aux écueils liés au transport évoqués lors des différentes rencontres.

Grâce à une synergie d’actions, des mesures drastiques ont été arrêtées au niveau des services compétents, avec l’implication du département de la Défense, afin de sécuriser et faciliter l’acheminement des matières premières nécessaires à la production du ciment. Le ministre Moussa Alassane Diallo a lancé un appel solennel au strict respect de ces prix convenus.

Il a également rassuré que le ministère de l’Industrie et du Commerce, à travers ses services compétents, veillera à la mise en œuvre effective de ces décisions dans l’optique de faire des besoins vitaux des populations une réalité comme mentionné dans l’Axe 3 de la lettre de cadrage du président de la Transition.



