Mali : 84 mercenaires de Wagner et 47 soldats maliens tués à la fin de juillet selon les séparatistes du nord du pays

Les séparatistes du nord du Mali (Cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad) ont affirmé jeudi avoir mené une attaque meurtrière du 25 au 27 juillet contre les forces armées maliennes et des membres du groupe paramilitaire russe Wagner. Selon leur décompte dans leur communiqué, cette attaque a fait 84 morts côté Wagner et 47 morts côté forces armées maliennes.



Les séparatistes disent aussi avoir fait une trentaine de prisonniers ennemis, dont certains ont été héliportés blessés à Kidal. Ils affirment avoir perdu 9 hommes de leur côté et récupéré du matériel ennemi (véhicules blindés, pick-up, armes).



Cette attaque serait la plus lourde défaite subie par le groupe paramilitaire russe Wagner en Afrique, selon les analystes. Cependant, ces chiffres n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante pour le moment.



Donc, les séparatistes du nord du Mali revendiquent une victoire importante contre les forces maliennes et le groupe Wagner, mais les bilans restent à confirmer.