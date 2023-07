Mali : Assimi Goïta attendu en Russie pour son premier déplacement à l'étranger

Les ministres des affaires étrangères ont discuté des questions actuelles relatives au développement des relations traditionnellement amicales entre la Russie et le Mali, y compris le renforcement de l'interaction politique, commerciale, économique et autre. Ils sont convenus de poursuivre une coopération constructive au sein des Nations unies pour résoudre les problèmes mondiaux et africains.



Sergey Lavrov a confirmé que la Russie avait toujours apporté à Bamako le soutien nécessaire sur une base bilatérale, notamment pour surmonter les problèmes socio-économiques aigus, renforcer la capacité de combat de ses forces armées nationales et former le personnel de l'armée et des forces de l'ordre.



Les ministres des Affaires étrangères ont passé en revue certaines questions liées aux préparatifs du deuxième sommet Russie-Afrique qui se tiendra à Saint-Pétersbourg en juillet 2023. Une délégation malienne représentative conduite par le président par intérim du Mali Assimi Goita participera à ses travaux.