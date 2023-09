Mali / Attaque terroriste à Léré : Cinq militaires tués et 20 autres blessés (Ministère de la Défense)

L’attaque terroriste contre les Forces armées maliennes (FAMa) à Léré, région de Tombouctou, le 17 septembre 2023, a pour bilan 5 militaires tués, 20 autres blessés, 11 militaires disparus, des dégâts matériels et un avion ayant atterri en urgence, a annoncé ce mardi 19 septembre, l’état-major de l’armée.



« Côté terroriste », il y a « sept corps abandonnés dans le camp de l’armée de terre » et « huit véhicules détruits dont certains équipés d’armes lourdes avec des occupants, estimés à une trentaine, neutralisés », a rapporté l’armée malienne.



L'Etat-major a salué le professionnalisme des forces maliennes à contenir les assaillants et le soutien des populations. Léré est désormais surveillée et les forces maliennes disent être engagées contre les terroristes qui perturbent la paix et la stabilité au nord du pays.



L’état-major de l’armée avait annoncé dans un autre communiqué lundi 18 septembre que les FAMa sont actuellement mobilisées dans le secteur n°3 de Léré pour défendre ses positions et maintenir la paix et la sécurité des populations.



Il avait par ailleurs souligné que sa mission principale dans cette opération est une fois de plus « de détruire l'ennemi, de le dissuader à commettre tout acte d'agression et de protéger » les maliens.



L’armée malienne avait rappelé qu’au cours des dernières semaines, ses troupes ont mené plusieurs opérations pour contrer les menaces potentielles des groupes terroristes.