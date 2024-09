Mali-Azerbaïdjan : vers un renforcement des relations bilatérales entre les deux pays

Le président de la Transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, chef de l’État, a accordé le 24 septembre 2024, une audience à l’émissaire spécial du président de la République d’Azerbaïdjan, Amb Elchin Amirbayov.



Cette entrevue entre dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux nations, visant à examiner de nouvelles opportunités de coopération dans divers domaines.



M. Amb Elchin Amirbayov a en effet souligné dans son interview, à l’issue de la rencontre, que la quintessence du message qu’il porte est la volonté de son pays à renforcer et diversifier les liens d’amitié, de solidarité et de coopération avec le Mali.



L’émissaire du président azerbaïdjanais a, au nom de son peuple, formulé des vœux de prospérité pour le Mali à l’occasion du 64ème anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale, commémorée le 22 septembre dernier.



Il a exprimé l’intérêt de Bakou à intensifier les échanges économiques avec Bamako, en mettant en avant plusieurs domaines notamment : l’énergie, l’industrie minière, l’enseignement professionnel et l’amélioration du service public.



La partie azerbaïdjanaise propose la mise en place d’un mécanisme de consultation régulière afin de poursuivre les échanges sur cette volonté de renforcement de la coopération entre les deux pays. Enfin, Amb Elchin Amirbayov a exprimé toute sa gratitude au président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, pour lui avoir accordé cette audience.