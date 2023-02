Mali-Burkina : « Le terrorisme sera vaincu au Sahel » (Choguel Kokalla Maïga)

A la tête d’une forte délégation gouvernementale, le Premier ministre du Mali, Choguel Kokalla Maïga, en visite d’amitié et de travail au Burkina Faso, a été accueilli à sa descente d’avion, par son homologue burkinabè, Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, ce 23 février 2023, à l'aéroport international de Ouagadougou.



Le président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma, et de nombreux ministres du Gouvernement burkinabè, étaient également sur le tarmac, pour accueillir l’hôte de marque. Après une chaleureuse poignée de main et un échange de civilités, les deux Premiers ministres ont eu un bref entretien au salon d’honneur de l'aéroport international de Ouagadougou.



A l’issue de ce tête-à-tête, le chef du Gouvernement malien a révélé aux médias qu’il effectue une visite de travail et d’amitié de 72 heures (23 au 26 février 2023) au Burkina Faso.



Selon lui, cette visite vise principalement à présenter « les condoléances les plus sincères » du président du Mali, le colonel Assimi Goïta, et celles du peuple malien, au « peuple frère » du Burkina Faso qui a été, dernièrement, éprouvé par des attaques terroristes qui ont fait plusieurs morts.



Par ailleurs, il a aussi fait savoir que cette visite a pour objectif, de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Par ailleurs, le chef du gouvernement malien a dit son optimisme quant à la victoire des pays du Sahel sur le terrorisme. Le séjour du Premier ministre malien sera marqué par diverses activités.



Dans son agenda, il est prévu une rencontre avec le président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Il prendra part aussi, ce samedi 25 février 2023, à la cérémonie d’ouverture de la 28ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPAC0) qui a pour pays invité d’honneur, le Mali.