Mali/CEDEAO : l'OCI pour un compromis sur la « souveraineté » du peuple malien

Le président de la Transition malienne, le colonel Assimi Goita, a reçu en audience, le 10 mai 2022, le Pr Nassirou Bako-Arifari, porteur d’un message du secrétaire général de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI).



Selon le porteur, le message a trait à la situation que vit le peuple malien. L'OCI, indique le Pr Nassirou Bako-Arifari, « considère le Mali comme un État pivot, essentiel à l'islam, à la stabilité et à la sécurité au Sahel et dans l'ensemble de l'espace CEDEAO ».



C'est pour cela que « nous avons été envoyés dans la sous-région, pour faire un plaidoyer en faveur d'un compromis respectable de la dignité et la souveraineté du peuple malien, mais aussi de la nécessité de permettre à l'organisation sous régionale de sortir par le haut », a déclaré le Pr Nassirou Bako-Arifari, à sa sortie d'audience.