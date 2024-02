Mali : Des terroristes surpris en pleine formation avec un instructeur étranger

Selon l'armée malienne, l'analyse des activités sur le site a permis de confirmer « la présence d'un instructeur étranger dépêché pour former les terroristes aux techniques de combat ». Cette découverte constitue une preuve supplémentaire de l'implication et du soutien étrangers dont bénéficient ces groupes armés dans leur quête destructrice.



Les forces armées maliennes (FAMa) ont agi rapidement et avec détermination pour neutraliser cette menace. En effet, dès la découverte du camp d'entraînement, elles sont intervenues en force pour mettre fin à cette formation dangereuse. Les opérations militaires se sont déroulées avec succès et les criminels ont été entièrement neutralisés.



Ce coup porté contre ces groupes terroristes marque une victoire importante dans la lutte contre le terrorisme au Mali et dans toute la région. Il souligne également l'efficacité des forces armées maliennes qui ne cessent de s'améliorer grâce à leur entraînement régulier et à leur coopération avec les partenaires internationaux.



Le rôle joué par cet instructeur étranger soulève des questions quant à l'étendue de la collaboration entre certains pays étrangers et ces groupes terroristes au Mali.



L'éradication complète du terrorisme nécessite une approche globale qui combine actions militaires, renforcement des capacités locales en matière de sécurité, développement socio-économique durable ainsi que prévention et réhabilitation sociale. Le gouvernement malien est conscient de cette nécessité et travaille activement avec ses partenaires régionaux et internationaux pour mettre en place un cadre solide afin d'éliminer définitivement ce fléau qui entrave le progrès tant attendu par le peuple malien.