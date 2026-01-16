Alwihda Info
AFRIQUE

Mali-Guinée : Assimi Goïta célèbre l'investiture de Doumbouya et scelle une alliance indéfectible


Alwihda Info | Par - 18 Janvier 2026


CONAKRY – Le Chef de l’État malien a assisté à l'entrée en fonction du premier Président de la Cinquième République de Guinée au stade Lansana Conté. Cette visite a été l'occasion de magnifier une "dette de reconnaissance" envers un voisin qui a refusé de tourner le dos au Mali lors de son isolement diplomatique.


Le Chef de l'État malien a été présent à la cérémonie inaugurale du premier Président de la Cinquième République de Guinée, qui s'est tenue au stade Lansana Conté. Cet événement revêt une signification particulière dans le contexte des relations entre le Mali et la Guinée.




Une Dette de Reconnaissance


Lors de cette visite, le Chef de l'État malien a souligné l'importance de la solidarité et de l'amitié qui unissent les deux pays. Il a mis en avant une "dette de reconnaissance" envers la Guinée, qui a su soutenir le Mali durant son isolement diplomatique.




Un Signal de Soutien


Cette présence à Conakry témoigne d'un engagement fort pour renforcer les liens bilatéraux et soutenir des initiatives communes, tout en réaffirmant les valeurs de fraternité et de coopération au sein de la région. Cette cérémonie est perçue comme un symbole de solidarité entre les deux nations, aspirant à promouvoir un avenir commun.

 

L'entrée en fonction du nouveau président guinéen, saluée par des voisins comme le Mali, marque une étape importante pour la Guinée et ouvre la voie à des collaborations futures. Cela souligne également l’importance de l’unité et de l’entraide face aux défis communs dans la région.
 
Peter Kum
