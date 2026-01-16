Mali-Guinée : Assimi Goïta célèbre l'investiture de Doumbouya et scelle une alliance indéfectible

Le Chef de l'État malien a été présent à la cérémonie inaugurale du premier Président de la Cinquième République de Guinée, qui s'est tenue au stade Lansana Conté. Cet événement revêt une signification particulière dans le contexte des relations entre le Mali et la Guinée.
Lors de cette visite, le Chef de l'État malien a souligné l'importance de la solidarité et de l'amitié qui unissent les deux pays. Il a mis en avant une "dette de reconnaissance" envers la Guinée, qui a su soutenir le Mali durant son isolement diplomatique.
Cette présence à Conakry témoigne d'un engagement fort pour renforcer les liens bilatéraux et soutenir des initiatives communes, tout en réaffirmant les valeurs de fraternité et de coopération au sein de la région. Cette cérémonie est perçue comme un symbole de solidarité entre les deux nations, aspirant à promouvoir un avenir commun.
Une Dette de Reconnaissance
Un Signal de Soutien
