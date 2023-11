Mali : Huit casques bleus blessés dans une explosion

Le 1er novembre, « un véhicule blindé de notre convoi a heurté un engin explosif en route vers Gao. Huit casques bleus ont été blessés et ces derniers ont tous été évacués vers Gao. Il s'agit de la troisième attaque par engin explosif contre le convoi depuis son départ le 31 octobre 2023 », a annoncé mercredi, la Mission de l’ONU au Mali, Minusma.



« L'un des 8 soldats de la paix blessés hier (mercredi 1er novembre, Ndlr) a été transféré à Bamako aujourd'hui (jeudi 2 novembre, Ndlr). Ils ont d'abord été évacués vers notre base de Gao pour y recevoir des soins médicaux après que leur convoi a heurté un EEI en cours de chemin, dans le cadre de notre retrait de Kidal », a annoncé la Minusma, jeudi, dans sa mise à jour.



Le 31 octobre 2023, la Minusma a mis fin à sa présence dans la région de Kidal suite au départ des derniers membres de son personnel par avion et par convoi terrestre.



Le dernier convoi des Casques bleus a quitté Kidal par la route dans la matinée du 31 octobre pour Gao, « a malheureusement fait l’objet de deux attaques à l’engin explosif improvisé (EEI) sur son trajet, causant des dommages matériels », a souligné la Mission.



« Les conditions de départ de toutes ces bases ont été extrêmement difficiles et éprouvantes pour de nombreuses raisons, toutes complètement indépendantes de la volonté de la Mission, y compris la détérioration de la situation sécuritaire et les menaces multiples qui en découlaient pour les Casques bleus. À cela se sont ajoutés des défis liés à la conduite d’opérations aériennes pour extraire le personnel de la Mission », regrette la Minusma.