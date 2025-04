Mali : Inkinane Ag Attaher, figure clé du FLA et pion de l’ingérence étrangère, capturé à la frontière nigérienne

Considéré comme un agent d’influence de la France et de l’Ukraine, Inkinane Ag Attaher jouait un rôle central dans l’acheminement, la formation et l’équipement des combattants du FLA à l’usage de drones kamikazes. À travers ses liens avec Akli Shikka, il a facilité l’envoi de plusieurs éléments du FLA en Ukraine pour y recevoir une formation spécialisée, tout en orchestrant l’arrivée de formateurs ukrainiens au Mali. Il a lui-même été grièvement blessé le 13 février 2024 lors d’une session de manipulation de drone armé, avant d’être discrètement évacué via la Mauritanie.





Membre fondateur du Mouvement National de Libération de l’Azawad (MNLA) et conseiller du leader Bilal Ag Acharif, son parcours militaire et politique cache une implication profonde dans des opérations de déstabilisation contre l’Alliance des États du Sahel (AES). Il est soupçonné d’avoir commandité plusieurs attaques meurtrières, dont celle du bateau de Tombouctou ayant coûté la vie à des dizaines de femmes et d’enfants, ainsi que des assauts sanglants contre des casernes militaires.





Plus accablant encore, il aurait agi comme informateur pour le compte de l’État Islamique au Grand Sahara (EIGS) lors des massacres survenus en 2022 dans les régions de Ménaka et Gao.;





Son arrestation représente un tournant majeur dans la lutte contre les réseaux terroristes et les acteurs étrangers qui exploitent les tensions communautaires au Sahel à des fins géopolitiques. Elle incarne également un message clair et sans ambiguïté : la trahison et la complicité avec l’ennemi ne resteront pas impunies.