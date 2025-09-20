Mali : Le 65ᵉ anniversaire de l'indépendance célébré à Bamako





Pour marquer cette occasion hautement symbolique, le président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta, a déposé une gerbe de fleurs au pied du Monument de l’Indépendance, en hommage aux pionniers et aux héros de la Nation.





À son arrivée sur la Place de l’Indépendance, le chef de l’État s’est incliné devant le drapeau national avant de procéder au dépôt de la gerbe. Ce geste, sous la sonnerie aux morts, symbolise la reconnaissance de la Nation envers ceux qui ont consenti le sacrifice suprême pour la liberté et la dignité du peuple malien.





Dans la continuité de la cérémonie, le président de la Transition a passé en revue les troupes. Ce moment fort, empreint de discipline, a permis au chef de l'État de saluer l’engagement, le professionnalisme et le sens du devoir des Forces armées et de sécurité, garantes de la sécurité, de l’unité et de la souveraineté nationale.





La journée s’est poursuivie sur le Boulevard de l’Indépendance avec un grand défilé militaire et civil, suivi d’une cérémonie de décoration honorant de dignes fils et filles du Mali.