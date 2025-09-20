Tchad : un collectif d'OSC appelle à un dialogue pour désengorger la crise au Tibesti

C'est le message essentiel livré par Souleyman Barkaï, coordonnateur du consortium des organisations de la société civile du Tibesti (COSCIT) ce 20 septembre 2025 lors d'un point-presse à la Maison de la presse du Tchad.



En effet, la province du Tibesti défraie la chronique depuis quelques semaines. En cause, le déploiement d'un contingent pour probablement mater le "comité populaire Diffa Al-Watan", anciennement comité d'autodéfense de Miski. Les conflits armés engendrant immuablement "des drames humains", le COSCIT, dans un élan pacifiste, appelle "solennellement à rejeter toute forme de violence et à privilégier le dialogue". Un dialogue que Diffa Al-Watan doit accepter dans "l'intérêt supérieur de la province et de la nation toute entière". Des pourparlers pour lesquels le consortium marque sa disponibilité afin q'une région enclavée, faiblement scolarisée, encline à la manipulation, amorce son développement.



Le collectif exhorte le gouvernement à "publier des données claires et transparentes sur les revenus issues de l'exploitation minière afin de dissiper les suspicions et restaurer la confiance".



Souleyman Barkaï invite par ailleurs les médias et influenceurs à relayer les informations exactes, gage de leur crédibilité et de la sécurité de la province.