TCHAD

Tchad : rencontre entre le directeur pays adjoint de PAM et le délégué général du gouvernement du Barh El Gazel


Alwihda Info | Par ‎Adoum Mbaidoua - 5 Novembre 2025



Le 3 novembre 2025, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Barh El Gazel, Abdelaziz Tchanglang Tokama, a reçu le directeur pays adjoint du Programme Alimentaire Mondial (PAM), Alexandre Lecuziat, à sa résidence.

Cette visite avait pour but de faire un tour sur le terrain, afin de constater l’effectivité des activités menées par le PAM dans la province, tout en présentant ses civilités à l’administration locale. La rencontre s’est déroulée en présence du secrétaire général provincial, ainsi que des délégués provinciaux de l’agriculture, de la santé, de l’éducation, du Plan et de l’action sociale.

‎ ‎Le chef de bureau du PAM, Jonas Yohodjidom, a ouvert la séance en exposant l’objet de la visite. Alexandre Lecuziat a ensuite souligné l’importance de la supervision continue des projets du PAM dans la province. Il a rappelé que le PAM intervient au Barh El Gazel depuis 15 ans, en lien avec la lutte contre l’insécurité alimentaire, la malnutrition infantile, la cantine scolaire, le soutien aux activités agricoles, l’assistance saisonnière et l’amélioration de la productivité agricole.

‎ ‎Le délégué général du gouvernement, Abdelaziz Tchanglang Tokama, a salué la présence visible et tangible des actions du PAM sur le terrain. Il a encouragé à renforcer l’assistance en vivres, et en biens non alimentaires, rappelant les défis importants dus au désert, au changement climatique et à la baisse des récoltes qui affectent de nombreux ménages.

Il a exprimé fierté et satisfaction quant à cette visite qui permet un suivi rapproché entre les investissements réalisés et les réalités sur le terrain, affirmant que la collaboration entre le PAM et l’administration provinciale repose sur des efforts partagés et une bonne dynamique de partenariat.


