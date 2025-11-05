Alwihda Info
TCHAD

Tchad : à Mongo, un drame souligne l'urgence de disposer de papiers d'identité


Alwihda Info | Par Saleh Hassan Rahma - 5 Novembre 2025



Tchad : à Mongo, un drame souligne l'urgence de disposer de papiers d'identité
Un tragique accident de circulation survenu mardi 04 novembre 2025 à Mongo, vient rappeler l'importance cruciale de disposer de documents d'identification.

Un jeune garçon âgé entre 13 et 14 ans a été victime d'un accident de la route dans la ville. Malgré les efforts de secours de la population qui l'a rapidement transporté à l'hôpital, le jeune garçon n'a malheureusement pas survécu à ses blessures et a rendu l'âme.

Le problème majeur qui s'est posé : l'absence totale de papiers d'identité sur la victime. Sans acte de naissance, ni aucun document permettant de l'identifier ou de contacter sa famille, le corps du jeune garçon est resté 36 heures à la morgue. Finalement, faute d'identification, c'est le service de la voirie qui a dû prendre la responsabilité de procéder à son inhumation.

Face à cette situation dramatique qui n'est malheureusement pas isolée, Hamza Abba Djaouro, maire de la commune de Mongo, lance un appel solennel à l'ensemble de la population. Il exhorte chaque citoyen à disposer au minimum d'un acte de naissance ou, à défaut, d'avoir sur soi un numéro de téléphone d'un parent ou proche, permettant une identification rapide en cas d'urgence.

Ce drame illustre les conséquences tragiques que peut avoir la circulation sans papiers d'identité, notamment pour les mineurs. En cas d'accident ou d'urgence médicale, l'absence de documents d'identification complique considérablement les démarches de secours, et empêche de prévenir rapidement les familles.

Les autorités municipales rappellent que la possession d'un acte de naissance est non seulement une obligation légale, mais aussi une mesure de sécurité essentielle pour tous les citoyens.


