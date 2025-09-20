Tchad : L’association Sanabil Al-Salam salue l’hommage rendu au mufti du Tchad à Abéché





Selon lui, l’accueil a été un succès à tous égards, avec une large participation de la population d’Abéché, ainsi que des responsables administratifs, religieux, traditionnels, culturels, sociaux et politiques. Au nom des membres de son association, Abdelkerim Khalil a exprimé ses sincères remerciements aux organisateurs pour leur travail, qui a fait de cet événement une réussite. Il a souligné que cet événement reflète l’esprit de coopération et de travail commun entre les différentes parties.





Il a également fait une mention spéciale aux membres du Conseil islamique du Ouaddaï, à l’Association Al-Abrar ainsi qu’à toute la population du Ouaddaï pour leur soutien et leur engagement en faveur de la religion.





Enfin, il est à noter qu’une attestation de reconnaissance a été remise au Grand Mufti du Tchad.