TCHAD

Tchad : L’association Sanabil Al-Salam salue l’hommage rendu au mufti du Tchad à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 22 Septembre 2025


Dans une déclaration faite ce dimanche 21 septembre 2025, le président de l’association Sanabil Al-Salam, Abdelkerim Khalil, a adressé un message de remerciements au Conseil Supérieur des Affaires Islamiques (CSAI) et à la Ligue des mémorisateurs du Saint Coran. Il a salué leur travail pour l’organisation de la cérémonie en l’honneur du Grand Mufti du Tchad, Cheikh Ahmed Mahamat Al-Nour Al-Hilou, lors de sa visite dans la ville d’Abéché.


  Selon lui, l’accueil a été un succès à tous égards, avec une large participation de la population d’Abéché, ainsi que des responsables administratifs, religieux, traditionnels, culturels, sociaux et politiques. Au nom des membres de son association, Abdelkerim Khalil a exprimé ses sincères remerciements aux organisateurs pour leur travail, qui a fait de cet événement une réussite. Il a souligné que cet événement reflète l’esprit de coopération et de travail commun entre les différentes parties.

 
Il a également fait une mention spéciale aux membres du Conseil islamique du Ouaddaï, à l’Association Al-Abrar ainsi qu’à toute la population du Ouaddaï pour leur soutien et leur engagement en faveur de la religion.

 
Enfin, il est à noter qu’une attestation de reconnaissance a été remise au Grand Mufti du Tchad.


