Cameroun : Paul Biya prête serment pour un 8ème mandat à la tête du pays

A l’occasion de la prestation de serment ce jeudi 6 novembre 2025, du président réélu du Cameroun Paul Biya, il y a eu beaucoup de solennité dans l’enceinte du l’Assemblée nationale.



Cet imposant édifice flambant neuf, baptisé « Palais de verre Paul Biya », est l’une des manifestations de la fructueuse coopération entre le Cameroun et la Chine.



Devant le peuple camerounais, le président Paul Biya a donc prêté solennellement serment ouvrant ainsi le septennat dit des « Grandes espérances ». Il avait face à lui, les membres du Parlement (députés et sénateurs), ceux du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême réunis en séance solennelle, conformément aux dispositions de l’article 7, alinéa 1 de la Constitution.



En effet, le président élu à l’issue de la présidentielle du 12 octobre 2025, entre officiellement en fonction en prêtant serment devant le peuple camerounais qui vient de lui renouveler sa confiance.



À la suite de son discours, le président de l’Assemblée nationale, Cavaye Yeguie Djibril, a posé la question rituelle au président de la République réélu : « Monsieur le président de la République, vous engagez-vous sur l’honneur à remplir loyalement les fonctions que le peuple vous a confiées et jurez-vous solennellement devant Dieu et devant les hommes de consacrer toutes vos forces à conserver, protéger et défendre la Constitution et les lois de la République du Cameroun, à veiller au bien général de la Nation, à soutenir et à défendre l’unité, l’intégrité et l’indépendance de la patrie camerounaise ? » A cela, Paul Biya a répondu : « Je le jure ».



Prenant la parole pour le discours inaugural de son nouveau septennat, Paul Biya a tracé les grandes lignes des actions à mener, en vue du développement de son pays, et de l’amélioration des conditions de vie de ses concitoyens.



Dans un discours fédérateur et pédagogique, Paul Biya a rappelé le renouvellement de son engagement à rester fidèle aux idéaux qui le guident depuis son accession à la magistrature suprême, hasard du calendrier, le 6 novembre 1982. La situation des jeunes et des femmes sera au cœur de son action au cours du septennat qui s’ouvre. La lutte contre la corruption sera intensifiée, a-t-il annoncé. « Je puis vous rassurer, l’ordre régnera et le Cameroun continuera d'avancer », a déclaré Paul Biya à l’endroit des fauteurs de troubles et autre « hommes politiques irresponsables ».



Sur un autre plan, il a relevé que « le terrorisme est un fléau qui doit être combattu vigoureusement partout où il montre son visage hideux ». Le président de la République a alors quitté l’Assemblée nationale sous des honneurs militaires de « type A », le summum en la matière, alors que des milliers de personnes étaient amassées le long de l’itinéraire officiel, jusqu’à l’entrée principale du Palais de l’Unité.



La seconde phase de l’événement avait pour cadre le Palais de l’Unité, où de nouveaux honneurs militaires lui ont été rendus par la Garde présidentielle, avant la remise des attributs de Grand maître des Ordres nationaux par le Grand chancelier des Ordres nationaux. Le président de la République va ensuite recevoir les félicitations du corps diplomatique accrédité au Cameroun et des corps constitués nationaux, avant la grande réception de la soirée.