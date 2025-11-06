Tchad : les jolis ustensiles autrefois réservés aux invités, une tradition qui s’efface

Autrefois, dans bien des foyers à Ndjamena ou ailleurs, chaque mère possédait une collection d’ustensiles soigneusement conservés : tasses, assiettes, verres et couverts ne sortaient de l’armoire qu’à l’arrivée d’invités de marque.



Ces objets, souvent transmis de génération en génération, incarnaient le respect et la chaleur de l’hospitalité familiale. Servir le thé, ou un repas avec ces ustensiles, était un rituel chargé de sens, une manière élégante d’honorer celui qui franchissait le seuil de la maison. Mais cette tradition se perd.



Les nouvelles générations, plus attachées à la simplicité et à la modernité, ne font plus de distinction entre les ustensiles du quotidien, et ceux des grandes occasions. Les jolies tasses et assiettes ne trônent plus derrière les vitrines : elles se fondent désormais dans l’usage courant.



Les jolies tasses ne sont plus réservées aux invités : elles se confondent désormais avec les tasses du quotidien, comme si le rituel d’hospitalité d’antan s’était dilué dans la modernité.