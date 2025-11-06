Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : les jolis ustensiles autrefois réservés aux invités, une tradition qui s’efface


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 6 Novembre 2025



Tchad : les jolis ustensiles autrefois réservés aux invités, une tradition qui s’efface
Autrefois, dans bien des foyers à Ndjamena ou ailleurs, chaque mère possédait une collection d’ustensiles soigneusement conservés : tasses, assiettes, verres et couverts ne sortaient de l’armoire qu’à l’arrivée d’invités de marque.

Ces objets, souvent transmis de génération en génération, incarnaient le respect et la chaleur de l’hospitalité familiale. Servir le thé, ou un repas avec ces ustensiles, était un rituel chargé de sens, une manière élégante d’honorer celui qui franchissait le seuil de la maison. Mais cette tradition se perd.

Les nouvelles générations, plus attachées à la simplicité et à la modernité, ne font plus de distinction entre les ustensiles du quotidien, et ceux des grandes occasions. Les jolies tasses et assiettes ne trônent plus derrière les vitrines : elles se fondent désormais dans l’usage courant.

Les jolies tasses ne sont plus réservées aux invités : elles se confondent désormais avec les tasses du quotidien, comme si le rituel d’hospitalité d’antan s’était dilué dans la modernité.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 04/11/2025

عمدة بلدية إنجمينا يسلّم معدات للنظافة في إطار جعل العاصمة خالية من الأوساخ

عمدة بلدية إنجمينا يسلّم معدات للنظافة في إطار جعل العاصمة خالية من الأوساخ

N'Djamena : des syndicats de l’éducation (COSET et PSSET) maintiennent la grève malgré la suspension annoncée N'Djamena : des syndicats de l’éducation (COSET et PSSET) maintiennent la grève malgré la suspension annoncée 04/11/2025

Populaires

Tchad : à Mongo, un drame souligne l'urgence de disposer de papiers d'identité

05/11/2025

Afrique : Afreximbank plaide pour le renforcement des capacités de financement du commerce

05/11/2025

Tchad : l'urbanisation de Mongo prend un nouvel élan, les efforts du gouvernement et de CGCOC salués

05/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud 01/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter