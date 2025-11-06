Alwihda Info
TCHAD

PND : Le président Tchadien est arrivé à Abu Dhabi


Alwihda Info | Par DGCOM/PR - 6 Novembre 2025



PND : Le président Tchadien est arrivé à Abu Dhabi
Le Président de la République, Chef de l’État, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBYITNO, est arrivé ce jeudi soir, à Abu Dhabi. Ce déplacement s’inscrit dans le cadre du Programme National de Développement, PND 2025-2030 qui aura lieu du 10 au 11 novembre. Le Chef de l’État a été accueilli à son arrivée, par le Ministre d’État émirien aux Affaires Etrangères, Chargé des Affaires Africaines, Sheikh Shakhbout Nahyane Al Nahyane.

C’est à 19h, heure locale que l’avion transportant le Président de la République, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBYITNO foule le sol de l’aéroport Sheikh Zayed d’Abu Dhabi. Au bas de la passerelle pour l’accueil, le Ministre d’État aux Affaires Etrangères, Chargé des Affaires Africaines, Sheikh Shakhbout Nahyane Al Nahyane. Les membres du  comité d’organisation avec à leur tête, le Ministre d’Etat, Ministre des Finances, Tahir Hamid Nguilin, l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Tchad auprès des Émirats Arabes Unis, Oumar Teguen Idibeï Berdé ainsi que quelques membres de la communauté tchadienne ont également fait le déplacement de l’aéroport.

Après de chaude poignée de main et conformément aux usages protocolaires, une haie d’honneur a été dressée pour la circonstance. Le Président de la République a ensuite été conduit au salon d’honneur pour un entretien bilatéral durant lequel des sujets d’intérêts communs ainsi l’organisation du PND ont été évoqués.

Il est à signaler que l’arrivée du Président de la République, Chef de l’Etat Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO s’inscrit dans le cadre de recherche de financement du Plan National de Développement (PND) : « Tchad Connexion 2030 » où près de 2.000 participants sont attendus. L’objectif étant de discuter de l’essor économique du Tchad pour les cinq années à venir.


