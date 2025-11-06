Alwihda Info
Tchad : L’ONAPE dévoile ses projets phares en amont de la table ronde du PND « Tchad Connexion 2030 »


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 6 Novembre 2025


Dans le cadre des préparatifs de la table ronde sur le financement du Plan National de Développement (PND) « Tchad Connexion 2030 », l’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE), en collaboration avec la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et de l’Artisanat du Tchad (CCIAMA), a organisé ce jeudi 6 novembre 2025, à la CCIAMA, une cérémonie de présentation de trois projets majeurs : le Projet Jeunesse et Emploi Vert (PROJEV), le Projet d’Appui à l’Insertion des Jeunes Artisans (PROJIART) et le Projet Jeunes Incubateurs et Accélérateurs d’Entreprises (PROJIACE).


Cette rencontre visait à recueillir les avis et suggestions des partenaires économiques et institutionnels afin de peaufiner ces projets avant leur présentation officielle à la table ronde d’Abu Dhabi.

Prenant la parole, le Président national du Patronat tchadien, Bichara Doudoua, a salué l’initiative de l’ONAPE et encouragé les porteurs de projets à se professionnaliser davantage pour faciliter leur financement : « Je suis convaincu que vos projets trouveront preneurs. Mais il est essentiel de mieux vous outiller pour convaincre les partenaires », a-t-il déclaré avec optimisme.

Le représentant du Président de la CCIAMA, Faba Ngakené, a pour sa part souligné l’importance de cette démarche participative : « La réussite du PND passe nécessairement par une collaboration étroite entre les institutions publiques et les opérateurs économiques », a-t-il affirmé, avant de réaffirmer l’engagement de la CCIAMA à accompagner toutes les initiatives favorisant le développement du secteur privé.

De son côté, le Directeur général de l’ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou, a rappelé la vocation de son institution : « À travers ces projets, l’ONAPE entend non seulement créer des emplois décents pour les jeunes, mais aussi les initier à l’entrepreneuriat et à la formation professionnelle. »

En lançant le PROJIART, le PROJIACE et le PROJEV, l’ONAPE confirme son engagement à favoriser l’insertion socio-économique des jeunes et des femmes, à stimuler l’innovation locale et à soutenir la création d’emplois durables, contribuant ainsi à la concrétisation de la vision du PND « Tchad Connexion 2030 ».


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
