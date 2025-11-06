Alwihda Info
TCHAD

Tchad : la station ONAMA Am-Timan reprend ses émissions locales et renoue avec ses auditeurs


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 6 Novembre 2025



La station provinciale de l’ONAMA Am-Timan a repris, le mardi 4 novembre 2025, son programme de diffusion locale après plus d’un an d’interruption. Les auditeurs pourront à nouveau suivre les émissions via la Modulation de Fréquence (FM 98.0 MHz).

Cette reprise est rendue possible grâce à la vision proactive du nouveau chef de Station, Al-Hissein Annour Youssouf. Installé officiellement le lundi 3 novembre 2025, il a immédiatement pris l’initiative de relancer les programmes locaux.

Institution publique indépendante, la station provinciale de l’ONAMA à Am-Timan accompagne le gouvernement dans la mise en œuvre de ses politiques sur le terrain. Elle assure la couverture médiatique des cérémonies officielles et des activités dans la province du Salamat. Elle synchronise aussi les programmes de la Radiodiffusion nationale, tout en diffusant ses propres contenus locaux.

Selon un communiqué largement relayé sur les réseaux sociaux, et affiché dans toute la ville, la station reprend officiellement ses services de 14h00 à 17h00. Pour Al-Hissein Annour Youssouf, aucun professionnel des médias ne saurait cautionner l’arrêt d’un organe de presse, sauf en cas de force majeure. C’est pourquoi il a accéléré la reprise, seulement 24 heures après sa prise de fonction.

Parmi les défis actuels, le nouveau chef de station souligne que son installation intervient en fin d’année, une période où les ressources sont limitées. Malgré la possibilité d’un appui des autorités, ou des partenaires, plusieurs obstacles restent à surmonter.

En perspective, il prévoit de diversifier les actions de la station pour valoriser l’image de cette province, riche en potentialités agropastorales, piscicoles et touristiques, et ainsi mieux accompagner les politiques publiques sur le terrain.


