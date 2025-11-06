Tchad : 350 lauréats définitivement admis au concours de l'ENA 2025

Ce concours, le premier du genre organisé sous la 5ᵉ République, s’inscrit dans la vision de refondation de l’Étatimpulsée par le Chef de l’État. Il vise à renforcer les capacités de l’administration publique en formant une nouvelle génération de cadres compétents, intègres et dévoués au service du Tchad.



« Ce concours est l’expression de la volonté du Président de la République de doter le pays d’une fonction publique moderne, dynamique et méritocratique », a souligné M. Baba Laye lors du point de presse tenu à N’Djamena.



Le Président du Jury a rappelé que toutes les phases du concours ont été menées dans la plus grande transparence. Les épreuves écrites, tenues le 19 octobre 2025, ont réuni plus de 11 000 candidats à travers le territoire national. Après la publication des résultats partiels le 30 octobre, 1 455 candidats avaient été déclarés admissibles.



Les entretiens oraux, organisés les 3 et 4 novembre, ont ensuite permis d’évaluer les aptitudes, la motivation et la personnalité des candidats, en vue de sélectionner les meilleurs profils.



M. Baba Laye a insisté sur le fait que toutes les requêtes déposées par les candidats ont été examinées avec rigueur et impartialité, en présence des intéressés, afin d’assurer une équité totale et de garantir la crédibilité du concours.



À l’issue des délibérations finales, 350 candidats ont été retenus définitivement dans les 15 filières de formation de l’ENA.



Les résultats complets sont affichés au siège de l’ENA, dans tous les centres de concours et disponibles en ligne sur le site officiel de l’institution.



Le Président du Jury a adressé ses vifs remerciements au Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, pour son soutien constant à la réussite de ce concours et pour sa vision éclairée en faveur de la jeunesse et de l’excellence.



Il a également salué le rôle déterminant de M. le Premier Ministre, Ambassadeur Allah-Maye Halina, de Madame la Ministre Secrétaire Générale du Gouvernement, Dr Ramatou Mahamat Hountouin, Présidente du Conseil d’Administration de l’ENA, ainsi que de l’ensemble des membres du Gouvernement.



Le Président du Jury a par ailleurs félicité les membres du Jury pour leur professionnalisme et leur intégrité, et a remercié le Comité d’organisation pour la qualité logistique et la bonne coordination de toutes les étapes du processus.



La proclamation des résultats marque une nouvelle étape dans le renforcement de la gouvernance publique. Les 350 lauréats intégreront prochainement l’ENA pour suivre une formation d’excellence avant de rejoindre l’administration publique.



Ces nouveaux admis incarneront, selon Baba Laye, les valeurs de discipline, de compétence et de patriotisme, indispensables pour une administration moderne et performante.