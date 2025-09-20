Tchad : Les sanctions de l'UPU levées après le Congrès de Dubaï





La délégation a pris part activement aux travaux, notamment aux séances plénières et aux rencontres bilatérales, mettant en avant l’engagement du Tchad à moderniser son secteur postal et à renforcer sa coopération internationale.





Les travaux ont abouti à une décision majeure : la levée des sanctions qui privaient le Tchad de son droit de vote au sein de l’UPU en raison d’arriérés de contributions. Grâce aux efforts conjoints de la nouvelle équipe dirigeante de l’ARCEP, de la STPE et de l’ambassade du Tchad aux Émirats, le pays retrouve désormais pleinement sa place au sein de cette organisation internationale. Ce résultat marque une étape importante dans le redressement du secteur postal national et confirme la volonté du Tchad de respecter ses engagements au plan multilatéral.