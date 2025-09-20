Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Les sanctions de l'UPU levées après le Congrès de Dubaï


Alwihda Info | Par - 22 Septembre 2025


L'ambassadeur du Tchad aux Émirats arabes unis, Oumar Teguen Idibeï Berde, a conduit la délégation tchadienne au 28e Congrès de l’Union Postale Universelle (UPU) à Dubaï, du 8 au 19 septembre 2025. Représentant le ministre des Télécommunications, de l’Économie numérique et de la Digitalisation de l’Administration, il était accompagné de hauts responsables du ministère, de l’ARCEP et de la STPE.


Tchad : Les sanctions de l'UPU levées après le Congrès de Dubaï


  La délégation a pris part activement aux travaux, notamment aux séances plénières et aux rencontres bilatérales, mettant en avant l’engagement du Tchad à moderniser son secteur postal et à renforcer sa coopération internationale.

 
Les travaux ont abouti à une décision majeure : la levée des sanctions qui privaient le Tchad de son droit de vote au sein de l’UPU en raison d’arriérés de contributions. Grâce aux efforts conjoints de la nouvelle équipe dirigeante de l’ARCEP, de la STPE et de l’ambassade du Tchad aux Émirats, le pays retrouve désormais pleinement sa place au sein de cette organisation internationale. Ce résultat marque une étape importante dans le redressement du secteur postal national et confirme la volonté du Tchad de respecter ses engagements au plan multilatéral.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/09/2025

Tchad : Les femmes du Moyen-Chari en première ligne contre le choléra

Tchad : Les femmes du Moyen-Chari en première ligne contre le choléra

Tchad : La Journée mondiale du nettoyage célébrée à Goz-Beïda Tchad : La Journée mondiale du nettoyage célébrée à Goz-Beïda 21/09/2025

Populaires

Tchad : Dispute de voisinage pour des eaux usées à N’Djamena : l’affaire devant le tribunal

21/09/2025

Tchad : Célébration de la Journée internationale de la paix 2025 à N’Djamena

21/09/2025

Tchad : Fin de la 8e édition de la colonie de vacances "Départ avec le cœur"

21/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 19/09/2025 - Ndafogo Salmanou Ludovic

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter