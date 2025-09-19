Tchad : Au Mandoul, plus de 200 femmes et filles déscolarisées outillées grâce au projet SWEDD+

La cérémonie officielle de lancement a été présidée par le secrétaire général de la province, Djimas Djedouboum, en présence des conseillers provinciaux et des autorités administratives. À cette occasion, la distribution des kits a été accompagnée du démarrage de plusieurs formations destinées aux survivantes des violences basées sur le genre (VBG).
La distribution comprend notamment :
- des kits et équipements agricoles ainsi que des appuis aux activités génératrices de revenus (AGR) pour 57 groupements féminins ;
- des kits d’installation pour 86 filles déscolarisées dans des métiers structurants tels que la couture, la coiffure et l’électricité bâtiment ;
- des équipements bureautiques et consommables pour les 4 centres d’écoute VBG de la province ;
- la formation de 20 femmes membres de groupements en conduite et maintenance automobile (tracteurs) et de 15 autres en identification et gestion des AGR ;
- la formation d’une deuxième vague de 90 filles déscolarisées dans des métiers structurants, notamment la menuiserie bois et la transformation des produits locaux.
Pour sa part, le secrétaire général de la province, Djimas Djedouboum, a souligné que cette initiative s’inscrit dans la droite ligne de la politique gouvernementale en matière d’autonomisation des femmes et des filles. Il a exhorté les bénéficiaires à en faire un usage responsable, au service de toutes et sans exclusion.