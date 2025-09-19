Tchad : Au Mandoul, plus de 200 femmes et filles déscolarisées outillées grâce au projet SWEDD+

des kits et équipements agricoles ainsi que des appuis aux activités génératrices de revenus (AGR) pour 57 groupements féminins ;

des kits d’installation pour 86 filles déscolarisées dans des métiers structurants tels que la couture, la coiffure et l’électricité bâtiment ;

des équipements bureautiques et consommables pour les 4 centres d’écoute VBG de la province ;

la formation de 20 femmes membres de groupements en conduite et maintenance automobile (tracteurs) et de 15 autres en identification et gestion des AGR ;

la formation d’une deuxième vague de 90 filles déscolarisées dans des métiers structurants, notamment la menuiserie bois et la transformation des produits locaux.

La cérémonie officielle de lancement a été présidée par le secrétaire général de la province, Djimas Djedouboum, en présence des conseillers provinciaux et des autorités administratives. À cette occasion, la distribution des kits a été accompagnée du démarrage de plusieurs formations destinées aux survivantes des violences basées sur le genre (VBG).La distribution comprend notamment :Selon le coordonnateur terrain, Mbailassem Nadjinangar Aymard, ces actions visent à renforcer l’autonomie socio-économique et professionnelle des femmes.Pour sa part, le secrétaire général de la province, Djimas Djedouboum, a souligné que cette initiative s’inscrit dans la droite ligne de la politique gouvernementale en matière d’autonomisation des femmes et des filles. Il a exhorté les bénéficiaires à en faire un usage responsable, au service de toutes et sans exclusion.