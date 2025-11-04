Tchad : à Pala, Ganda Tao Hamia installé comme nouveau sous-directeur de l’ONAMA

Le nouveau sous-directeur de l’Office National des Médias Audiovisuels (ONAMA) de Pala, Ganda Tao Hamia, a été officiellement installé dans ses fonctions ce mardi 4 novembre 2025.



La cérémonie, présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kebbi Ouest, Abdelmanane Khatab, s’est tenue au gouvernorat en présence des autorités administratives, des responsables des services déconcentrés et des acteurs des médias.



Nommé par arrêté n°039 du 8 octobre 2025, Ganda Tao Hamia succède à Fikané Robert, en poste depuis plus de deux ans. Cette passation s’inscrit dans la politique de continuité prônée par la direction générale de l’ONAMA. Dans son allocution, le sous-directeur sortant, Fikané Robert, a dressé un bilan des activités menées durant son mandat, notamment la production d’émissions radiophoniques, l’édition de bulletins d’information en langues locales et le renforcement de la présence de la station dans la province.



Il a toutefois relevé plusieurs difficultés qui freinent le bon fonctionnement de l’institution, parmi lesquelles le manque de logistique, l’insuffisance du matériel technique de production et le déficit de personnel qualifié. Procédant à l’installation du nouveau responsable, le délégué général du gouvernement a salué les efforts du sous-directeur sortant avant d’exhorter son successeur à consolider les acquis et à poursuivre la modernisation de la station.



« Le chantier est vaste dans une province où l’information joue un rôle capital pour le développement », a-t-il souligné. Prenant la parole à son tour, Ganda Tao Hamia a exprimé sa gratitude envers les plus hautes autorités pour la confiance placée en lui. Il a promis de travailler en synergie avec l’ensemble du personnel et les partenaires, afin de renforcer la visibilité et l’efficacité de l’ONAMA/Pala.



Selon lui, l’avènement de la télévision numérique terrestre (TNT) constitue une opportunité majeure pour positionner la station comme un outil incontournable d’information et de sensibilisation dans la région. L’ancien chef de station de l’ONAMA/Pala en 2014, Ganda Tao Hamia revient ainsi pour un second mandat à la tête de cette institution. La signature des procès-verbaux de passation de service a marqué la fin de la cérémonie.