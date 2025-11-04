Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à Pala, Ganda Tao Hamia installé comme nouveau sous-directeur de l’ONAMA


Alwihda Info | Par Djonre Ben Casimir - 4 Novembre 2025



Tchad : à Pala, Ganda Tao Hamia installé comme nouveau sous-directeur de l’ONAMA
Le nouveau sous-directeur de l’Office National des Médias Audiovisuels (ONAMA) de Pala, Ganda Tao Hamia, a été officiellement installé dans ses fonctions ce mardi 4 novembre 2025.

La cérémonie, présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kebbi Ouest, Abdelmanane Khatab, s’est tenue au gouvernorat en présence des autorités administratives, des responsables des services déconcentrés et des acteurs des médias.

Nommé par arrêté n°039 du 8 octobre 2025, Ganda Tao Hamia succède à Fikané Robert, en poste depuis plus de deux ans. Cette passation s’inscrit dans la politique de continuité prônée par la direction générale de l’ONAMA. Dans son allocution, le sous-directeur sortant, Fikané Robert, a dressé un bilan des activités menées durant son mandat, notamment la production d’émissions radiophoniques, l’édition de bulletins d’information en langues locales et le renforcement de la présence de la station dans la province.

Il a toutefois relevé plusieurs difficultés qui freinent le bon fonctionnement de l’institution, parmi lesquelles le manque de logistique, l’insuffisance du matériel technique de production et le déficit de personnel qualifié. Procédant à l’installation du nouveau responsable, le délégué général du gouvernement a salué les efforts du sous-directeur sortant avant d’exhorter son successeur à consolider les acquis et à poursuivre la modernisation de la station.

« Le chantier est vaste dans une province où l’information joue un rôle capital pour le développement », a-t-il souligné. Prenant la parole à son tour, Ganda Tao Hamia a exprimé sa gratitude envers les plus hautes autorités pour la confiance placée en lui. Il a promis de travailler en synergie avec l’ensemble du personnel et les partenaires, afin de renforcer la visibilité et l’efficacité de l’ONAMA/Pala.

Selon lui, l’avènement de la télévision numérique terrestre (TNT) constitue une opportunité majeure pour positionner la station comme un outil incontournable d’information et de sensibilisation dans la région. L’ancien chef de station de l’ONAMA/Pala en 2014, Ganda Tao Hamia revient ainsi pour un second mandat à la tête de cette institution. La signature des procès-verbaux de passation de service a marqué la fin de la cérémonie.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/11/2025

Tchad : Ahmat Haroun Lary (GRACTCHAD) dénonce l'arrestation des anciens responsables de l'Action Sociale

Tchad : Ahmat Haroun Lary (GRACTCHAD) dénonce l'arrestation des anciens responsables de l'Action Sociale

Tchad/Maroc : Mission de promotion économique – Le Tchad sollicite l'expertise marocaine auprès de la CGEM Tchad/Maroc : Mission de promotion économique – Le Tchad sollicite l'expertise marocaine auprès de la CGEM 03/11/2025

Populaires

Football : les Saos Dames accueillies en héroïnes à l’aéroport international Hassan Djamous de N’Djamena

03/11/2025

Tchad : Ouverture de la 2ème édition du Festival International des Métiers de la Mode (FIMMO)

03/11/2025

​وزير الصحة يتوعد بمحاسبة المقصرين بعد حادثة حريق أسرة في نجامينا

03/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud 01/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter