Tchad : Ahmat Haroun Lary (GRACTCHAD) dénonce l'arrestation des anciens responsables de l'Action Sociale

Distribution des vivres : Il a affirmé que le GRACTCHAD a constaté sur le terrain que les vivres étaient distribués gratuitement sur l'ensemble du territoire, sous la supervision des autorités locales (gouverneurs, préfets, maires, chefs traditionnels et religieux).

Profil des détenus : Il a rappelé qu'Israël Kaoudé, DG de la Solidarité Nationale, est très apprécié des populations vulnérables, qui le surnomment le « DG des pauvres » pour son dévouement.

Question sur les quantités : Il a demandé que la vérité soit révélée au peuple tchadien concernant le nombre exact de tonnes de vivres distribuées, la quantité prétendument détournée et l'identité des auteurs.

Arrière-plans politiques dénoncés

La quasi-totalité des ministres possèdent des entreprises.

La Constitution serait actuellement "verrouillée" pour permettre au Président de la République de devenir lui-même entrepreneur.

L'emprisonnement de l'ancienne Ministre serait lié à sa proximité avec un individu nommé Idriss.

Face à la presse, Ahmat Haroun Lary a exigé une enquête transparente, équitable et publique sur les accusations de détournement de vivres destinés aux populations vulnérables.Le président du GRACTCHAD a soulevé plusieurs interrogations sur l'objectivité et les motivations de ces interpellations :« Le peuple tchadien a droit à la vérité et à la justice, et non à des accusations non fondées », a-t-il déclaré.Ahmat Haroun Lary a également exprimé son scepticisme sur les raisons invoquées pour l'arrestation de Fatimé Boukar Kosseï, notamment l'accusation d'avoir attribué des marchés à des entreprises fictives.Il a souligné que :Le Président du GRACTCHAD a insisté sur la nécessité de préserver la crédibilité des institutions et de ne pas ternir l'image de ceux qui ont servi honnêtement les plus démunis.