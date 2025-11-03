Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Ahmat Haroun Lary (GRACTCHAD) dénonce l'arrestation des anciens responsables de l'Action Sociale


Alwihda Info | Par Issa Mahamat Saleh Aouda - 3 Novembre 2025


Le Président du Groupe de Réflexion pour l'Avenir et la Construction du Tchad (GRACTCHAD), Ahmat Haroun Lary, a tenu ce lundi 3 novembre 2025 à N'Djaména un point de presse concernant l'arrestation de l'ancienne Ministre de l'Action Sociale, Fatimé Boukar Kosseï, et de ses collègues, dont le Secrétaire Général (SG) du Ministère et Israël Kaoudé, Directeur Général (DG) de la Solidarité Nationale.


  Face à la presse, Ahmat Haroun Lary a exigé une enquête transparente, équitable et publique sur les accusations de détournement de vivres destinés aux populations vulnérables.

 
Le président du GRACTCHAD a soulevé plusieurs interrogations sur l'objectivité et les motivations de ces interpellations :
  • Distribution des vivres : Il a affirmé que le GRACTCHAD a constaté sur le terrain que les vivres étaient distribués gratuitement sur l'ensemble du territoire, sous la supervision des autorités locales (gouverneurs, préfets, maires, chefs traditionnels et religieux).
  • Profil des détenus : Il a rappelé qu'Israël Kaoudé, DG de la Solidarité Nationale, est très apprécié des populations vulnérables, qui le surnomment le « DG des pauvres » pour son dévouement.
  • Question sur les quantités : Il a demandé que la vérité soit révélée au peuple tchadien concernant le nombre exact de tonnes de vivres distribuées, la quantité prétendument détournée et l'identité des auteurs.
« Le peuple tchadien a droit à la vérité et à la justice, et non à des accusations non fondées », a-t-il déclaré.
 

Arrière-plans politiques dénoncés

 
Ahmat Haroun Lary a également exprimé son scepticisme sur les raisons invoquées pour l'arrestation de Fatimé Boukar Kosseï, notamment l'accusation d'avoir attribué des marchés à des entreprises fictives.
Il a souligné que :
  • La quasi-totalité des ministres possèdent des entreprises.
  • La Constitution serait actuellement "verrouillée" pour permettre au Président de la République de devenir lui-même entrepreneur.
  • L'emprisonnement de l'ancienne Ministre serait lié à sa proximité avec un individu nommé Idriss.
Le Président du GRACTCHAD a insisté sur la nécessité de préserver la crédibilité des institutions et de ne pas ternir l'image de ceux qui ont servi honnêtement les plus démunis.


