Le Sénégal franchit une nouvelle étape dans l’amélioration du climat des affaires avec l’adoption du Code des Investissements 2025









L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant Code des Investissements 2025, confirmant la volonté du Sénégal de moderniser son cadre juridique et institutionnel pour consolider sa position parmi les destinations d’affaires les plus attractives du continent.





Fruit d’une démarche inclusive, ce nouveau dispositif est le résultat d’un large processus de concertation ayant mobilisé les services techniques de l’administration, le secteur privé national ainsi que des représentants de la société civile. Cette approche participative garantit un Code équilibré, adapté aux exigences de compétitivité tout en préservant les impératifs de durabilité et d’inclusion.





Le Code des Investissements 2025 introduit des innovations majeures :

- Simplification et digitalisation des procédures via un guichet unique dématérialisé ;

- Délais raccourcis : traitement des dossiers en ≤10 jours ouvrables ;

- Incitations fiscales et douanières stables, garantissant visibilité et sécurité pour les investisseurs (3 ans à Dakar/Thiès, 5 ans dans les autres régions) ;

- Nouveaux régimes ciblés : Investissements Stratégiques et Investissements Socialement Responsables (ISR) ;

- Renforcement des garanties : transfert des capitaux, convertibilité des devises, accès aux matières premières, prévention et règlement des différends.





Avec ce nouveau Code, le Sénégal envoie un signal fort : celui d’un pays qui s’engage à offrir un climat des affaires compétitif, transparent et sécurisé, tout en promouvant l’emploi national, le contenu local et la responsabilité sociale des entreprises.

