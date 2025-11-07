Gabon : Renforcement de la production électrique – Le Président Oligui Nguema reçoit Aksa Enerji

Les discussions ont porté sur l’état d’avancement des projets énergétiques stratégiques visant à renforcer la production nationale d’électricité, conformément au pilier « Eau et Électricité » du Projet de société présidentiel.
Projets à Court et Moyen Terme
Plusieurs initiatives concrètes ont été présentées pour augmenter rapidement la capacité électrique du pays :
- Centrale Bi-fuel à Libreville : Construction d'une centrale bi-fuel (fonctionnant avec deux types de combustible) de 100 MW à Akournam (Libreville).
- Remplacement à Port-Gentil : Remplacement d'une turbine à gaz de 50 MW à Port-Gentil.
Projet Stratégique de Long Terme
Un projet majeur de grande envergure est également prévu pour le moyen terme :
- Centrale à Gaz de 1 000 MW : Construction d'une grande centrale à gaz de 1 000 MW destinée à desservir Libreville et la région de la Ngounié.