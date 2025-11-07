Alwihda Info
AFRIQUE

Gabon : Renforcement de la production électrique – Le Président Oligui Nguema reçoit Aksa Enerji


Alwihda Info | Par - 7 Novembre 2025


Le Président de la République du Gabon, S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu le 6 novembre 2025 une délégation du groupe Aksa Enerji, conduite par M. Yann Yangari, Représentant du groupe au Gabon.


  Les discussions ont porté sur l’état d’avancement des projets énergétiques stratégiques visant à renforcer la production nationale d’électricité, conformément au pilier « Eau et Électricité » du Projet de société présidentiel.

 

Projets à Court et Moyen Terme

 
Plusieurs initiatives concrètes ont été présentées pour augmenter rapidement la capacité électrique du pays :
  • Centrale Bi-fuel à Libreville : Construction d'une centrale bi-fuel (fonctionnant avec deux types de combustible) de 100 MW à Akournam (Libreville).
  • Remplacement à Port-Gentil : Remplacement d'une turbine à gaz de 50 MW à Port-Gentil.
Il est prévu que les travaux pour ces deux projets démarrent prochainement, avec une mise en service attendue dans six mois.
 



Projet Stratégique de Long Terme

 
Un projet majeur de grande envergure est également prévu pour le moyen terme :
  • Centrale à Gaz de 1 000 MW : Construction d'une grande centrale à gaz de 1 000 MW destinée à desservir Libreville et la région de la Ngounié.
Ces projets illustrent la volonté du Gouvernement gabonais d'assurer l'autonomie et l'efficacité énergétique du pays.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


