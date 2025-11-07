Gabon : Renforcement de la production électrique – Le Président Oligui Nguema reçoit Aksa Enerji

Projets à Court et Moyen Terme

Centrale Bi-fuel à Libreville : Construction d'une centrale bi-fuel (fonctionnant avec deux types de combustible) de 100 MW à Akournam (Libreville).

Remplacement à Port-Gentil : Remplacement d'une turbine à gaz de 50 MW à Port-Gentil.





Projet Stratégique de Long Terme

Centrale à Gaz de 1 000 MW : Construction d'une grande centrale à gaz de 1 000 MW destinée à desservir Libreville et la région de la Ngounié.

Les discussions ont porté sur l’état d’avancement des projets énergétiques stratégiques visant à renforcer la production nationale d’électricité, conformément au pilier « Eau et Électricité » du Projet de société présidentiel.Plusieurs initiatives concrètes ont été présentées pour augmenter rapidement la capacité électrique du pays :Il est prévu que les travaux pour ces deux projets démarrent prochainement, avec une mise en service attendue dans six mois.Un projet majeur de grande envergure est également prévu pour le moyen terme :Ces projets illustrent la volonté duouvernement gabonais d'assurer l'autonomie et l'efficacité énergétique du pays.