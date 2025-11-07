Cameroun : Les Comités de Vigilance, un maillon essentiel du dispositif sécuritaire

La prévention des menaces.

La collecte de renseignements.

La protection des populations contre les actes de déstabilisation.





Reconnaissance et Appui du BIR

Renforcer leurs capacités opérationnelles.

Les motiver à poursuivre leurs actions dans la défense du territoire et la préservation des institutions républicaines.

En tant que relais de proximité, ces comités jouent un rôle crucial, se positionnant comme de véritables partenaires des forces régulières dans la consolidation de la paix et de la stabilité nationale.Leurs actions principales incluent :Le Chef de l’État, Chef des Armées, a félicité à plusieurs reprises ces comités pour leur sens du devoir et leur courage au service de la Nation.Dans cette dynamique de reconnaissance de leur rôle stratégique, le BIR continue de leur apporter un appui multiforme. Ce soutien vise à :