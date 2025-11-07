Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Les Comités de Vigilance, un maillon essentiel du dispositif sécuritaire


Alwihda Info | Par - 7 Novembre 2025


Les Comités de Vigilance sont reconnus comme un maillon essentiel dans le dispositif sécuritaire mis en place par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) au Cameroun, et plus particulièrement par le Bataillon d’Intervention Rapide (BIR).


  En tant que relais de proximité, ces comités jouent un rôle crucial, se positionnant comme de véritables partenaires des forces régulières dans la consolidation de la paix et de la stabilité nationale.

 
Leurs actions principales incluent :
  • La prévention des menaces.
  • La collecte de renseignements.
  • La protection des populations contre les actes de déstabilisation.
 



Reconnaissance et Appui du BIR

 
Le Chef de l’État, Chef des Armées, a félicité à plusieurs reprises ces comités pour leur sens du devoir et leur courage au service de la Nation.

 
Dans cette dynamique de reconnaissance de leur rôle stratégique, le BIR continue de leur apporter un appui multiforme. Ce soutien vise à :
  • Renforcer leurs capacités opérationnelles.
  • Les motiver à poursuivre leurs actions dans la défense du territoire et la préservation des institutions républicaines.
Peter Kum
Peter Kum


