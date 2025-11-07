RCA : le président Touadéra lance l’Initiative présidentielle pour l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle







La cérémonie s’est tenue à Bangui en présence du président de l’Assemblée nationale, du Premier ministre, des membres du gouvernement, du corps diplomatique et de représentants des Nations unies.







Un engagement présidentiel pour sauver des vies





Dans son allocution, le Chef de l’État a rappelé que la République centrafricaine a longtemps souffert d’un système de santé fragilisé par des décennies de crises, avec deux tiers des infrastructures détruites et un personnel médical insuffisant et démotivé.

Il a souligné que la mortalité maternelle et néonatale demeure l’un des défis majeurs du pays, avec un taux estimé à 890 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2015, avant de chuter à 692 décès en 2024.







« La mortalité maternelle est une tragédie humaine silencieuse qui nous interpelle tous. J’ai fait de la santé de la mère et de l’enfant une priorité nationale », a déclaré le président Touadéra.









Des avancées notables et des réformes structurantes



Le président a salué les progrès accomplis grâce à plusieurs réformes et investissements :



2 100 nouveaux agents de santé recrutés, dont 234 médecins ;



115 ambulances déployées sur l’ensemble du territoire ;



236 services de maternité et de blocs opératoires équipés ;









Une hausse notable des accouchements assistés et des consultations infantiles.









Plusieurs maternités et écoles régionales de santé ont également été construites à Berberati, Bossangoa et Bangassou, afin de renforcer la formation du personnel médical.







Vers un système de santé moderne et digitalisé



Le président Touadéra a annoncé la digitalisation du suivi des décès maternels, permettant de consulter les données sanitaires en temps réel.





Il a également présenté le déploiement de 37 ambulances médicalisées dans divers hôpitaux et centres de santé du pays, ainsi que la construction de nouvelles maternités avec l’appui du gouvernement et de l’UNICEF.







Zéro décès évitable : une vision nationale



L’Initiative présidentielle vise à réduire de deux tiers le taux de mortalité maternelle d’ici 2030, en s’attaquant aux causes principales telles que les hémorragies post-partum, les infections, les avortements à risque ou les complications liées à la grossesse.







Le président a conclu son discours par un appel à l’unité nationale : « Je lance un appel solennel à chaque institution, chaque communauté, afin qu’aucune femme ne meure en donnant la vie. Sauver une mère, c’est sauver une nation. »







Cette Initiative “Zéro décès évitable” marque une étape décisive pour la santé maternelle et infantile en République centrafricaine, inscrivant le pays sur la voie de la Couverture sanitaire universelle et des Objectifs de développement durable.