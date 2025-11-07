Alwihda Info
TCHAD

Tchad/Soudan : Le frère de l'opposant Yaya Dillo rapatrié à N'Djamena après avoir été blessé à El-Fasher


Alwihda Info | Par - 7 Novembre 2025


Ousmane Dillo, frère de l'opposant politique tchadien Yaya Dillo (tué en février 2024), est de retour à N'Djamena. Il a été rapatrié dans la capitale tchadienne après avoir été blessé lors des combats à El-Fasher, au Soudan. L'information a été rapportée ce vendredi 7 novembre 2025 par le média français RFI.


Circonstances et Rapatriement

 
Ousmane Dillo était engagé aux côtés de groupes de combattants alliés à l'armée soudanaise, luttant contre les Forces de Soutien Rapide (FSR) au Darfour.

 
  • Blessures : Il a été blessé par balle aux jambes et à la main au cours des attaques menées par les FSR qui ont conduit à la chute d’El-Fasher le 26 octobre.
  • Rapatriement : Pris en charge par des membres de sa famille (la communauté zaghawa étant installée à cheval sur les deux pays), il a été conduit jusqu'à N'Djamena.
  • État de santé : Il est actuellement en soin et au repos dans une propriété de la ville, ses jours n'étant pas en danger.
 



Implications Politiques et Familiales

 
Selon un cousin d'Ousmane Dillo, les services de l'État tchadien ne sont pas intervenus ; il serait rentré de son plein gré et ne craindrait rien à N'Djamena.
 
Toutefois, pour plusieurs spécialistes, un tel transfert serait impossible sans l'aval du Président Mahamat Idriss Déby.
 
Ousmane Dillo, qui est un cousin du chef de l'État mais un adversaire farouche, avait saisi l’ONU et déposé plainte en France suite au décès controversé de son frère Yaya Dillo lors de l'assaut contre le siège du parti PSF en février 2024.



Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


