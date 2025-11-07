Tchad : Le Ministre d’État préside la session de finalisation du PND « Tchad Connexion 2030 »

Passer en revue l’ensemble des dispositifs opérationnels, logistiques et méthodologiques.

Examiner les derniers rapports.

Consolider les canevas de coordination.

Valider les mécanismes indispensables à la bonne exécution des activités stratégiques prévues.





Rappel à la rigueur et à l'ambition

Réunissant les experts nationaux et les responsables techniques des départements impliqués, la séance de travail a permis de :À l’issue de la rencontre, le Ministre d’État a insisté sur la rigueur, la cohérence et l’efficacité attendues de chaque équipe.Il a souligné que les préparatifs doivent impérativement refléter l’ambition du Tchad de réussir la mise en œuvre du programme « Tchad Connexion 2030 ».