Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le Ministre d’État préside la session de finalisation du PND « Tchad Connexion 2030 »


Alwihda Info | Par - 7 Novembre 2025


N’Djaména, 7 novembre 2025 – Le Ministre d’État, Ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération Internationale, a présidé ce vendredi une importante session technique. Cette rencontre était consacrée à l’affinement des derniers réglages des travaux préparatoires du Plan National de Développement (PND) « Tchad Connexion 2030 ».


Tchad : Le Ministre d’État préside la session de finalisation du PND « Tchad Connexion 2030 »


  Réunissant les experts nationaux et les responsables techniques des départements impliqués, la séance de travail a permis de :
  • Passer en revue l’ensemble des dispositifs opérationnels, logistiques et méthodologiques.
  • Examiner les derniers rapports.
  • Consolider les canevas de coordination.
  • Valider les mécanismes indispensables à la bonne exécution des activités stratégiques prévues.
 



Rappel à la rigueur et à l'ambition

 
À l’issue de la rencontre, le Ministre d’État a insisté sur la rigueur, la cohérence et l’efficacité attendues de chaque équipe.

 
Il a souligné que les préparatifs doivent impérativement refléter l’ambition du Tchad de réussir la mise en œuvre du programme « Tchad Connexion 2030 ».
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/11/2025

Tchad : 350 lauréats définitivement admis au concours de l'ENA 2025

Tchad : 350 lauréats définitivement admis au concours de l'ENA 2025

تشاد: الفوناب يعزّز الشمولية الاجتماعية عبر دعم التدريب المهني وتمكين الفئات الهشّة تشاد: الفوناب يعزّز الشمولية الاجتماعية عبر دعم التدريب المهني وتمكين الفئات الهشّة 06/11/2025

Populaires

Tchad : nominations dans les délégations provinciales du ministère des Télécommunications

06/11/2025

Tchad : L’ONAPE dévoile ses projets phares en amont de la table ronde du PND « Tchad Connexion 2030 »

06/11/2025

PND : Le président Tchadien est arrivé à Abu Dhabi

06/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud 01/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter