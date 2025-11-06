Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : nominations dans les délégations provinciales du ministère des Télécommunications


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 6 Novembre 2025



Tchad : nominations dans les délégations provinciales du ministère des Télécommunications
Par décret N°2852/PR/PM/MTENDA/2025 du 06 novembre 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après dans les délégations provinciales :

DÉLÉGATION PROVINCIALE DE L’ENNEDI-EST :
● Délégué : Monsieur Youssouf Moussa Debo, nouveau poste ;

DÉLÉGATION PROVINCIALE DU GUERA :
● Délégué : Monsieur Hassan Abdoulaye Moussa, nouveau poste ;

DÉLÉGATION PROVINCIALE DU LOGONE ORIENTAL :
● Délégué : Monsieur Djimadoum Nadjinan, nouveau poste ;

DÉLÉGATION PROVINCIALE DU MAYO-KEBBI-EST :
● Délégué : Monsieur Batchoutchou Tchoumgaye, nouveau poste ;

DÉLÉGATION PROVINCIALE DU OUADDAÏ :
● Délégué : Monsieur Abdelhamid Hassaballah Djileo, nouveau poste.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/11/2025

Tchad : plusieurs dizaines de morts dans le conflit meurtrier à Dibébé

Tchad : plusieurs dizaines de morts dans le conflit meurtrier à Dibébé

Tchad : un don de fournitures scolaires aux élèves d'Amdjarass Tchad : un don de fournitures scolaires aux élèves d'Amdjarass 05/11/2025

Populaires

Tchad : Star Oil Tchad et Airtel Money s'allient pour accélérer l'inclusion financière

05/11/2025

Ronier : la CNPCIC fait de la gestion des déchets un modèle de protection environnementale au Tchad

05/11/2025

Tchad : Lancement de l’atelier régional sur l’éradication de la peste des petits ruminants en Afrique centrale

05/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud 01/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter