Tchad : nominations dans les délégations provinciales du ministère des Télécommunications

Par décret N°2852/PR/PM/MTENDA/2025 du 06 novembre 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après dans les délégations provinciales :
DÉLÉGATION PROVINCIALE DE L’ENNEDI-EST :
● Délégué : Monsieur Youssouf Moussa Debo, nouveau poste ;
DÉLÉGATION PROVINCIALE DU GUERA :
● Délégué : Monsieur Hassan Abdoulaye Moussa, nouveau poste ;
DÉLÉGATION PROVINCIALE DU LOGONE ORIENTAL :
● Délégué : Monsieur Djimadoum Nadjinan, nouveau poste ;
DÉLÉGATION PROVINCIALE DU MAYO-KEBBI-EST :
● Délégué : Monsieur Batchoutchou Tchoumgaye, nouveau poste ;
DÉLÉGATION PROVINCIALE DU OUADDAÏ :
● Délégué : Monsieur Abdelhamid Hassaballah Djileo, nouveau poste.
DÉLÉGATION PROVINCIALE DE L’ENNEDI-EST :
● Délégué : Monsieur Youssouf Moussa Debo, nouveau poste ;
DÉLÉGATION PROVINCIALE DU GUERA :
● Délégué : Monsieur Hassan Abdoulaye Moussa, nouveau poste ;
DÉLÉGATION PROVINCIALE DU LOGONE ORIENTAL :
● Délégué : Monsieur Djimadoum Nadjinan, nouveau poste ;
DÉLÉGATION PROVINCIALE DU MAYO-KEBBI-EST :
● Délégué : Monsieur Batchoutchou Tchoumgaye, nouveau poste ;
DÉLÉGATION PROVINCIALE DU OUADDAÏ :
● Délégué : Monsieur Abdelhamid Hassaballah Djileo, nouveau poste.