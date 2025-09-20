La rencontre était placée sous la conduite du Premier ministre, chef du Gouvernement, Amadou Oury Bah. Autour de lui se trouvaient le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara ; le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité ; le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Yaya Kairaba Kaba ; le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Kalil Condé ; le haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire ; le Premier président de la Cour suprême, Fodé Bangoura ; la directrice générale des élections, Djenabou Touré ; et des membres du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD).
Guinée : Le climat apaisé du vote référendaire salué par les autorités au PCO-SI
Alwihda Info | Par Peter Kum - 22 Septembre 2025
À l’issue de la journée électorale, plusieurs hauts responsables de l'État se sont réunis ce dimanche 21 septembre 2025 au Poste de Commandement Opérationnel de Sécurité Intérieure (PCO-SI) pour dresser le bilan sécuritaire du scrutin référendaire.
