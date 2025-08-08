Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Mali : Le Conseil National de Transition adopte une Charte pour la paix et la réconciliation


Alwihda Info | Par - 8 Août 2025


Le Conseil National de Transition (CNT) a adopté à l'unanimité la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale ce jeudi 7 août 2025. Réunis en séance plénière, les 124 membres présents ont approuvé ce projet de loi qui vise à offrir un nouveau cadre pour la stabilité du Mali, confronté à des crises multiples depuis son indépendance.


Mali : Le Conseil National de Transition adopte une Charte pour la paix et la réconciliation


  Initiée après un dialogue national inclusif, la Charte se veut un "contrat social" pour guider l’action de l’État. Ancrée dans la Constitution du 22 juillet 2023, elle en précise les mécanismes de mise en œuvre de la paix et de la réconciliation. Elle pose des valeurs consensuelles, reconnaît les droits des victimes et pourrait servir de base à de futures réformes institutionnelles.

 
L'élaboration de ce document a été marquée par une approche participative, impliquant de nombreuses composantes de la société malienne pour garantir l'appropriation du texte par tous les citoyens.
 
 

Une stratégie de mise en œuvre ambitieuse

 
Pour assurer le succès de la Charte, le gouvernement a prévu plusieurs actions concrètes :
  • Une campagne de sensibilisation et de vulgarisation dans toutes les langues officielles.
  • L'utilisation des réseaux sociaux et des outils technologiques, avec des éditions en braille et en langue des signes.
  • La mobilisation des leaders traditionnels, communautaires et religieux.
  • L'intégration de son enseignement dans les programmes scolaires et universitaires.
Un observatoire rattaché à la présidence de la République sera également créé pour superviser la promotion et la mise en œuvre de la Charte. Ce dernier devra bénéficier des moyens adéquats pour accomplir sa mission.


L'adoption de ce texte par le CNT envoie un message clair : le Mali est déterminé à surmonter ses divisions et à construire une paix durable et une cohésion sociale renforcée, s'appuyant sur les principes de redevabilité et de participation citoyenne.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 08/08/2025

Tchad : La FSEA de l'Université de Moundou se forme aux enjeux de la nutrition

Tchad : La FSEA de l'Université de Moundou se forme aux enjeux de la nutrition

Tchad : La ville de N'Djamena lance l'opération de réhabilitation du cimetière de Champs de Fil Tchad : La ville de N'Djamena lance l'opération de réhabilitation du cimetière de Champs de Fil 08/08/2025

Populaires

Tchad : Dr Succès Masra rejette les accusations et évoque les accords de Kinshasa et Toumaï

07/08/2025

Dr Succès Masra : "Je ne connaissais pas le village de Mandakao"

07/08/2025

RCA : le président Touadéra prendra la parole lors de African Energy Week (AEW) prévu au Cap

07/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter